ＷＥＳＴ．の茺田崇裕（３７）と俳優の堤真一（６１）が、舞台「グレンギャリー・グレンロス」（１１月６〜３０日、東京・ＩＭＭＴＨＥＡＴＥＲ）にＷ主演することが２１日、分かった。茺田は、やり手の不動産セールスマン役に挑む。１９８０年代にイギリスなどで上演され、９２年には映画化もされた世界的名作。不動産業界を舞台に、巧みな話術で契約をものにするローマ（茺田）と、必死に売り上げを追う