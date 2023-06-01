デビュー２０周年の同期である音楽ユニット・ＦＵＮＫＹＭＯＮＫＥＹＢΛＢＹ’Ｓ、音楽ユニット・いきものがかりが２０、２１日の二日間、東京ガーデンシアターで、初の対バンライブ「〜あの日の約束ハタチまＳＨＯＷ！！〜」を行った。２０年前の四国の小さなライブハウスで出会い、約束を交わした両組の対バンが２０年越しに実現した。二日目はいきものがかりが先攻を務め、吉岡聖恵が「ファンモンの同期のいきものがか