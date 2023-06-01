【モデルプレス＝2026/06/22】俳優の堤真一とWEST.の濱田崇裕（※「濱」は正式には異体字）がダブル主演を務めるBunkamura Production 2026／DISCOVER WORLD THEATRE vol.17『グレンギャリー・グレンロス』が、2026年11月6日〜30日まで東京・IMM THEATERにて、12月5日〜11日まで大阪・森ノ宮ピロティホールにて上演されることが決定した。【写真】WEST.濱田崇裕、衝撃ヘアスタイルの幼少期ショット公開◆「グレンギャリー・グレン