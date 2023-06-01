【モデルプレス＝2026/06/22】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴と女優の福本莉子が出演する「淡麗グリーンラベル」の新TVCM「GREEN JUKEBOX 光篇」が22日より放映される。【写真】嵐メンバー、ミセス大森の匂わせ投稿「デートでした」◆大森元貴＆福本莉子、CM初共演シリーズ第16作目となる「GREEN JUKEBOX 光篇」は2023年からバンドとして史上初のレコード大賞3連覇という快挙を達成したMrs. GREEN APPLEのボーカル・ギタ