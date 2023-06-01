◆米大リーグカブス―ブルージェイズ＝雨天中止＝（２１日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・今永昇太投手（３２）が先発予定だった２１日（日本時間２２日）の本拠地・ブルージェイズ戦は悪天候のため中止になった。カブス・鈴木誠也外野手（３１）とブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）の直接対決３連戦の３戦目は、８月６日（同７日）に振り替えとなった。今永とのメジャー初対決はお預けとなった。