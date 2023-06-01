【その他の画像・動画等を元記事で観る】 堤真一とWEST.の濱田崇裕（濱はさんずいにウ冠に眉）が初共演、ダブル主演で、Bunkamura Production 2026/DISCOVER WORLD THEATRE vol.17『グレンギャリー・グレンロス』が上演されることが発表された。 ■世界的名作『グレンギャリー・グレンロス』を新進気鋭の演出家ジョン・ハイダーが日本で初めて演出！ 『グレンギャリー・グレンロス』は、2026年11月6