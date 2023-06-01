【その他の画像・動画等を元記事で観る】 キリンビールが2年ぶりにリニューアルした発泡酒「淡麗グリーンラベル」の新TVCM「GREEN JUKEBOX 光篇」にMrs. GREEN APPLEの大森元貴と福本莉子が出演。6月22日より全国にて放映されることが発表された。 ■公式YouTubeではメイキング動画も公開！ 「GREEN JUKEBOX」シリーズは、「淡麗グリーンラベル」の爽やかなおいしさを、壮大な世界観と楽曲で