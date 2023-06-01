俳優の堤真一（61）とWEST.濱田崇裕（37）が舞台「グレンギャリー・グレンロス」にダブル主演する。2人は初共演。濱田は「いつか絶対に共演したいと思っていた。ご一緒できることが、まずスーパーハッピーです！」と喜びをあふれさせた。米シカゴで、アメリカンドリームを夢見て不動産業界でしのぎを削る男たちの壮絶な顧客争奪戦と人間ドラマを描く。1992年には映画化もされた作品。堤が演じるのは、落ち目となった中年営業マ