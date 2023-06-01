イラン日本時間22日午前4時、イランとベルギーが激突する。開催国・米国との戦争やエース追放問題に揺れる中東の雄と、深刻な得点力不足からの復権を期す「赤い悪魔」。それぞれに大きな不安を抱える両国の特徴とキーマンを紹介する。【もっと読む】満身創痍のネイマールがブラジル代表にしがみつくワケ…その執念はスポンサー＆FIFAの思惑とも完全合致◇◇◇大会出場こそかなったものの、いまだに不安を抱えるイ