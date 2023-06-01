俳優の堤真一（６１）、ＷＥＳＴ．の茺田崇裕（３７）が、舞台「グレンギャリー・グレンロス」（１１月６〜３０日、東京・ＩＭＭＴＨＥＡＴＥＲ）にダブル主演することが２１日、分かった。２人は初共演となる。米演劇界を代表する劇作家デヴィッド・マメット氏の戯曲。米シカゴを舞台に、不動産業界の壮絶な顧客争奪戦を描く。堤は落ちぶれた中年営業マン役。英国で活躍する演出家のジョン・ハイダー氏とのタッグに期