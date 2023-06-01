「ももいろクローバーＺ」の佐々木彩夏が、初のソロ写真集「ぺろり」（ＳＤＰ刊）を１０月８日に発売することが２２日、発表された。１１日に３０歳の誕生日を迎え、人生の節目を記念したアニバーサリーの一冊。かねて食べることが大好きと公言しており、ファンからは「もぐもぐあーりん」と呼ばれているだけに、今作のテーマは「食」。思い入れのあるグルメにたどり着くまでの景色や記憶、人々との交流などを幸せそうな表情と