音楽ユニット「ＦＵＮＫＹＭＯＮＫＥＹＢΛＢＹ’Ｓ」と「いきものがかり」が２１日、東京・有明の東京ガーデンシアターでデビュー２０周年のツーマンライブを行った。ともに２００６年デビューの“同期”の２組。デビューイヤーに四国のライブハウスで初対面してから良きライバル、そしてあこがれの存在としてともに刺激を与え合いながら前に進んできた。人気グループの競演とあって、会場はソールドアウト。２日間で１万