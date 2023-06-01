俳優の大泉洋が２１日、神奈川・横浜アリーナで芸能生活３０周年を記念した全国ツアーのファイナル公演を迎えた。約３時間にわたって全１８曲を届け、集まった１万２０００人を魅了。自らの節目を盛大に飾った。今回も大泉ワールド満載だった。冒頭、せり上がりに乗って姿を見せたと思えば、そのままワイヤに吊（つ）られて空中まで上昇。大きな歓声が響く中、客席を見下ろしながら田原俊彦の「抱きしめてＴＯＮＩＧＨＴ」を歌