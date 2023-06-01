◇インターリーグドジャース−オリオールズ（2026年6月21日ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が21日（日本時間22日）、本拠地でのオリオールズ戦前に取材対応。17日から発生している大規模火災の影響で球場内にも白煙が立ちこめ視界が悪くなっている状況に、「まるでゴッサムシティだ」と米国の人気漫画「バットマン」に登場する架空の都市を例に挙げ、戸惑いを見せた。だが、現時点では白煙は解消