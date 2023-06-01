共演に経験豊富な実力派キャストがそろう俳優の堤真一、WEST.の濱田崇裕（※濱＝異体字）が、11月6日から東京、大阪で順次上演される舞台、Bunkamura Production 2026/DISCOVER WORLD THEATRE vol.17『グレンギャリー・グレンロス』でダブル主演を務めることが発表された。【写真】実力派集結！堤真一＆濱田崇裕ら『グレンギャリー・グレンロス』キャスト一覧本作は、日本と海外のクリエイターの共同作業のもと、優れた海外戯