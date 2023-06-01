FIFAワールドカップ2026・グループH第2節が21日に行われ、スペイン代表とサウジアラビア代表が対戦した。グループHの戦いは、第1節を終えて戦前の予想とは大きく異なるものとなっている。EURO2024を制した欧州王者として今大会に参戦したスペイン代表は、15日に行われた第1節ではFIFAワールドカップ初出場のカーボベルデ代表守備陣を崩しきれず、0−0のドローで終えていた。優勝候補との呼び声も高い“ラ・ロハ”が、2試合連続