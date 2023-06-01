スペイン代表が、現地時間21日に開催されたFIFAワールドカップ2026・グループH第2節のサウジアラビア代表戦で、同国史上初の記録を達成した。EURO2024を制した欧州王者として今大会に参戦したスペイン代表は、優勝候補との呼び声も高かったものの、15日に行われた第1節のカーボベルデ代表戦は0−0のドローで終えていた。第2節のサウジアラビア代表戦は、今大会初の勝ち点「3」を目指すゲームとなったが、キックオフ直後からス