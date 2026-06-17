[6.21 W杯第2節 スペイン - サウジアラビア]注目の18歳がいきなり結果を残した。スペイン代表FWラミネ・ヤマルがサウジアラビア代表戦でW杯初先発を飾ると、開始10分でW杯初ゴールを記録した。ヤマルはバルセロナで活躍する世界屈指のアタッカー。W杯初戦は後半26分からの出場となったが、ドリブルでしっかりと存在感を放っていた。そうして迎えた今節は待望の先発入りとなった。すると前半10分、左に抜けたFWミケル・オヤル