「ロンシャン（LONGCHAMP）」が2026年秋冬コレクションの展示会で、ブランドを代表するナイロンバッグシリーズ「ル プリアージュ（LE PLIAGE）」のデザインコードを継承しながら、ボディにレザーを採用した新シリーズ「ル カデンス（LE CADENCE）」を発表した。【画像をもっと見る】ル プリアージュは、1993年に誕生した折りたたみ式のナイロンバッグシリーズ。軽量性や実用性を武器に人気を獲得し、現在ではロンシャンのアイ