【アトランタ共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会第11日は21日、アトランタ競技場などで行われ、1次リーグH組で4大会ぶりの優勝を目指すスペインがサウジアラビアに4―0で快勝し、1勝1分けとした。18歳のヤマルが先制点を挙げた。サウジアラビアは1分け1敗。ウルグアイはカボベルデと顔を合わせる。G組はイランがベルギー、ニュージーランドはエジプトと対戦。