◆米大リーグカブス―ブルージェイズ＝雨天中止＝（２１日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・今永昇太投手（３２）が先発予定で、メジャー初の岡本和真内野手（２９）との直接対決に注目が集まった２１日（日本時間２２日）、本拠地・ブルージェイズ戦は、悪天候のため中止となった。今永はスライド登板が決定。あす２２日（同２３日）の敵地・メッツ戦に先発し、千賀滉大投手（３３）と投げ合うことが決