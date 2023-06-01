◇インターリーグカブス−ブルージェイズ（2026年6月21日シカゴ）21日（日本時間22日）にシカゴで開催予定だったカブス−ブルージェイズの一戦は、悪天候のため順延となった。8月6日に代替試合が行われる。この日カブスは今永昇太投手（32）が先発予定で、「3番・三塁」でスタメン予定だったブルージェイズ・岡本和真内野手（29）とのメジャーでのライバル初対決にも注目が集まった。だがお預けとなった。両者は巨人、De