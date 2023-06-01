◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組第２戦スペイン４―０サウジアラビア（２１日、アトランタ競技場）４大会ぶりの優勝を目指すスペイン（ＦＩＦＡランク２位）とサウジアラビア（同６１位）が対戦。前半１０分に１８歳のＦＷヤマル（バルセロナ）のＷ杯初ゴールで先制すると、前半だけで３点を挙げるなど相手を圧倒し、今大会初勝利を挙げた。Ｗ杯初先発となった“神童”ヤマルが２戦目にしてその実力を示した。前半１０