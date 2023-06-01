◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組第２戦スペイン４―０サウジアラビア（２１日、アトランタ競技場）ＦＩＦＡランク６１位のサウジアラビア代表は、スペイン（同２位）と対戦。前半だけで３失点を喫するなど完敗し、今大会初勝利を挙げることはできなかった。前半１０分にスペインの１８歳ＦＷヤマルにＷ杯初ゴールを決められ先制されると、ＦＷオヤルサバルにも立て続けにゴールを許した。後半にもオウンゴールから追加