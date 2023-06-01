◇W杯北中米大会1次リーグH組サウジアラビア0―4スペイン（2026年6月21日アトランタ）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグH組第2戦は21日（日本時間22日）に行われ、サウジアラビア（FIFAランク59位）がスペイン（同3位）に0―4と惨敗。5バックが機能せず前半25分までに3失点するなど守備陣が崩壊。今大会初黒星を喫し、1分け1敗で勝ち点1のままとなった。H組は第1戦を終え、勝ち点1に4チームが並ぶ混戦模様。