HSBC選手権 大会期間：2026年6月15日～2026年6月22日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[ハリ ヘリエバーラ / ヘンリー パッテン] 0 - 2 [マテ パビッチ / マルセロ アレバロ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第7日がイギリス ロンドンで行われ、男子ダブルス決勝で、第1シードのハリ ヘリエバーラ / ヘンリー パッテンと第4シードのマテ パビッチ