ベルリンテニス・オープン 大会期間：2026年6月15日～2026年6月22日 開催地：ドイツ ベルリン コート：芝 結果：[ジェシカ ペグラ] 1 - 2 [リンダ ノスコワ] 試合の詳細データはこちら≫ ベルリンテニス・オープン第7日がドイツ ベルリンで行われ、女子シングルス決勝で、第3シードのジェシカ ペグラと第8シードのリンダ ノスコワが対戦した。 第1セットはリンダ ノスコワが6-4