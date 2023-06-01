現地６月21日、北中米ワールドカップのグループステージ（H組）第２節でサウジアラビア代表とアトランタ・スタジアムで対戦した。FIFAランキング２位のスペインと同61位のサウジアラビア。初戦でスペインはカーボベルデと０−０、サウジアラビアはウルグアイと１−１で引き分けており、混戦模様のグループで迎えた一戦は、立ち上がりからスペインが主導権を握る。今大会初先発となった18歳のラミネ・ヤマルが右サイドで存在