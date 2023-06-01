ドジャースは6月21日（日本時間22日）にドジャースタジアムで行われるオリオールズ戦で「UNIQLOLifeWearDay」を開催し、ユニクロのグローバルブランドアンバサダーであり、元車いすテニス世界ランキング1位の国枝慎吾さん（42）が始球式に登場する。試合前に報道陣の取材に応じた国枝氏。今回の始球式で使用するグラブについて「ユニクロさんのご縁なんですけど。ちょうど引退した年に、イチロー選手と対談と、そしてキャ