■FIFAワールドカップ2026グループHスペイン 4−0 サウジアラビア（日本時間22日、アトランタ・スタジアム）4大会ぶりの優勝を目指すスペイン（FIFAランク2位）は日本時間22日、グループステージ第2戦でサウジアラビア（同61位）と対戦。4−0で今大会初勝利を収め、勝ち点3をつかんだ。スペインは25-26シーズンのラ・リーガMVP、18歳のラミネ・ヤマルが今大会初先発で名を連ねた。前半立ち上がりから、敵陣ゴールを脅かしたス