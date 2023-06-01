サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦チュニジア戦（２０日＝日本時間２１日、メキシコ・モンテレイ）で２得点１アシストと大爆発したＦＷ上田綺世（２７＝フェイエノールト）を、日本サッカー界のレジェンド、ラモス瑠偉氏（６９）が絶賛した。上田はチュニジア戦で大暴れし、森保ジャパンのエースとして強烈にアピールした。２１日（同２２日）に行われた１次リーグＨ組第２戦スペイン―サウジアラビア戦（米国・アトラ