2024年11月に行われた兵庫県知事選挙をめぐり、 公職選挙法違反（買収・利害誘導）容疑で告発され、神戸地検が不起訴処分とした斎藤元彦知事について、神戸第1検察審査会は「不起訴相当」とする議決書を公表した。6月17日付。議決書では、「資料を精査し慎重に審査した結果、検察官の裁定は相当である」としている。斎藤元彦・兵庫県知事この件では、斎藤知事がPR会社社長にポスターデザイン制作などの費用として71万5000円を