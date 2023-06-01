天皇皇后両陛下が公式訪問先のベルギーで、国王一家とともに報道陣の前に姿を見せられました。現地時間21日夜、両陛下はフィリップ国王、マチルド王妃とともに、離宮「シエルニョン城」の敷地内で記念撮影に応じられました。また、エリザベート王女（24）ら国王夫妻の4人の子どもも集まり、笑顔を見せていました。おふたりは、現地時間13日から20日までオランダを公式訪問していて、20日に、隣国ベルギーに移動されました。ベルギ