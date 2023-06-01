◆米大リーグドジャース―オリオールズ（２１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、本拠地・オリオールズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。この日は現地時間で「父の日」。２児のパパになったばかりの大谷には２試合連発となる１７号を狙う。ドジャースタジアムはこの日、朝からもやがかり、煙のにおいがした。 ロサンゼルス