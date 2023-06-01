「ドジャース２−３オリオールズ」（２０日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）がロサンゼルスでのオリオールズ戦に「１番・指名打者」で２試合ぶりに出場し、九回に１６号ソロを放った。前日１９日は第２子を出産した真美子夫人に付き添うため欠場。復帰戦でわが子への祝砲を打ち上げ、本拠地を沸かせた。先発した山本由伸投手（２７）は６回３失点で５敗目（７勝）。チームは２−３で敗れ、連勝は４で止まった