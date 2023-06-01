＜マイヤーLPGAクラシック最終日◇21日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞日本勢は5人が最終日を戦うなか、山下美夢有がトータル14アンダーの首位タイでハーフターンした。【連続写真】山下美夢有が最高のお手本最も簡単なスライス対策って？首位と5打差を追いかけてスタートした最終ラウンドは1番からバーディ発進を決めると、前半だけでスコアを5つ伸ばしリーダーボードを駆け上がった。同じく首位