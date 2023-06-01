イギリスのスターマー首相が22日にも辞意を表明する見通しだと、複数の現地メディアが報じています。スターマー首相は先週まで首相の職にとどまる考えを示していましたが、党内圧力が高まり決断したとみられます。オブザーバー紙などの現地メディアは21日、スターマー首相が早ければ22日にも辞任の時期について発表する見通しだと報じました。スターマー首相は今月、「有力な後任候補」とされているアンディ・バーナム氏がイギリス