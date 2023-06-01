ベルギーを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、フィリップ国王一家と共に、滞在先の城のテラスで撮影に応じられました。天皇皇后両陛下は日本時間21日午後6時半すぎ、滞在先の王室の別邸「シエルニョン城」のテラスで、ベルギーのフィリップ国王・マチルド王妃一家と撮影に応じられました。20日、両陛下はベルギーに入り、シエルニョン城に到着した際に、国王夫妻の出迎えを受けられました。両陛下は国王夫妻と再会を喜びあうと共に、