スペイン代表は現地６月21日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ（H組）第２節で、サウジアラビア代表とアトランタ・スタジアムで対戦した。この一戦で大きな注目を集めたのが、今大会初先発を果たした18歳FWのラミネ・ヤマルだ。立ち上がりから主導権を握ったスペインは、右ウイングに入ったヤマルを起点に攻勢を強める。鋭いドリブルでサイドを切り裂き、クロスでチャンスを演出。さらにカットインから果