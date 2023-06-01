アメリカのトランプ大統領は、「イギリスのスターマー首相が辞任する」とSNSに投稿しました。スターマー首相本人は辞意を表明していない中での異例の投稿です。トランプ大統領は21日、「イギリスの首相キア・スターマーが辞任する。彼は「移民」と「エネルギー」という2つの極めて重要な課題で大失敗を犯した。彼の今後の幸せを祈る」と投稿しました。スターマー首相をめぐっては22日にも辞意を表明するとイギリスメディアで報道さ