◇インターリーグドジャース2―3オリオールズ（2026年6月21日ロサンゼルス）ドジャース・大谷が、日本時間の「父の日」に一発を放った。父・徹さん（64）が「父の日」の活躍への喜びと、二刀流復活シーズンを戦う息子への思いを寄せた。（取材・構成＝柳原直之）いまさらお父さんではなくて“ジジ”なんだけどね（笑い）。やっぱり「父の日」にホームランを打ってくれると、うれしいですよね。僕自身はライブでは見て