◇ナ・リーグロッキーズ２―1パイレーツ（2026年6月21日デンバー）ロッキーズの菅野が、昨季のサイ・ヤング賞右腕・スキーンズに投げ勝った。6回を初回先頭打者本塁打による1失点のみの好投。6回2失点のスキーンズに黒星が付き、菅野は自身4連勝でチームトップの8勝目。無四球で85球を投じ「多くの点数は取れない。とにかく少ない失点を心がけて投げた」と充実感を漂わせた。初回、先頭打者のファウルグラウンドへの飛球