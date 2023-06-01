◇インターリーグブルージェイズ8―6カブス（2026年6月21日シカゴ）値千金の一振りだった。ブルージェイズの岡本が8回に勝ち越しの16号3ランを放った。6試合ぶりとなる殊勲の一発に「しっかりと振り抜けた。ああいう場面で打てるのはうれしい」と破顔した。この回に2点差を追い付いて5―5とし、さらに1死一、二塁。「併殺打を打つくらいならフライか三振か」と甘く入った速球を強振した。大飛球を左中間スタンドに運び、