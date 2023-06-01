◇インターリーグドジャース2―3オリオールズ（2026年6月21日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が第2子誕生から一夜明けた20日（日本時間21日）、オリオールズ戦に「1番・DH」で出場。2試合ぶりにスタメン復帰し、9回に16号ソロを放った。試合は2―3で敗れたが、日本時間の「父の日」に、父親としての力を発揮した。自らのバットで我が子に祝砲をあげた。第2子誕生の報告から一夜明け、戦線に復帰した大谷か