◇インターリーグドジャース2―3オリオールズ（2026年6月21日ロサンゼルス）ドジャースの山本は6回を投げ、6安打3失点で今季11度目のクオリティースタート（6回以上、自責点3以下）も自身5連勝とはならなかった。0―1の4回に四球と3本の長短打を浴び、2失点。5敗目を喫し「いい投球ではなかった。しっかり振り返って、次につなげたい」と反省した。