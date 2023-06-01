◇ファーム・リーグ阪神3―2オリックス（2026年6月21日豊中ローズ）右肘内側側副じん帯再建術から復帰し、1軍初登板を目指す阪神・下村が快投した。ファーム・リーグ、オリックス戦に先発し、7回1安打無失点。7回1死までは無安打投球を続け、状態の良さをアピールした。5月22日の同リーグ、オリックス戦のプロ初実戦登板から、これが4試合目。1回、3回、5回と徐々にイニング数を増やし、この日は自己最長の7回を投げ抜い