◇セ・リーグ阪神2―1DeNA（2026年6月21日横浜）阪神・森下にヒヤリとするシーンがあった。初回、1死一塁での第1打席で尾形の初球、内角への153キロ真っすぐをファウルした際に左手首あたりを痛がるそぶりを見せた。その打席は3球三振。試合後は「9回まで出られたので大丈夫です」と8回に中前打を放つなど気丈にふるまっていた。19日のDeNA戦で石田裕から左ひじ付近にリーグ最多となる9個目の死球を受けるなど、満身創い
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