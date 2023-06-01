◇セ・リーグ阪神2―1DeNA（2026年6月21日横浜）阪神・高寺が3回2死一、二塁で右翼線に適時二塁打を放ち、尾形の内角高め153キロ真っすぐに力負けしなかった。大山が先制打を放った後の2点目は、結果的に大きな追加点となった。「（2ストライクと追い込まれていたので）対応できました。追い込まれる前に仕留められるようにしていきたいです」。これで2試合連続の適時打。チームの課題だった中軸の後ろを打つ6番打者とし