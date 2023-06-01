◇セ・リーグ阪神2―1DeNA（2026年6月21日横浜）痛恨の失策を犯した阪神・福島が、悔し泣きした。2―0の7回。先頭・度会が打った左前打を処理した直後、二塁進塁をうかがう姿勢に惑わされ、左翼から中野へ悪送球した。度会の二進を許し、続く蝦名が投手強襲の内野安打を打って無死一、二塁とされたところで小野寺と交代。結果的にこの回、高橋は1失点した。「本当に申し訳ないという感じです。（失策の状況は）あんまり