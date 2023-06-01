◇セ・リーグ阪神2―1DeNA（2026年6月21日横浜）▼高橋さまさま高橋しか取れないゲームでしょうね。高橋で取るゲームですから。素晴らしかったですね。▼守りから攻撃のリズムディフェンスというか、守りを中心に見ていますから。基本はその姿勢です。▼偉大なOBに並んだ（開幕9連勝は）中田さんの記録に並んだのかな。僕も若い時からお世話になっている先輩ですけど、その偉大な中田さんの名前が、またここで出